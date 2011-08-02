Крымский суд оставил начальника одесского порта в ИВС до четверга

Центральный райсуд Симферополя во вторник продлил начальнику Одесского морского торгового порта Николаю ПАВЛЮКУ, подозреваемому в злоупотреблении служебным положением, срок пребывания в изоляторе временного содержания на двое суток - до 4 августа, сообщил УНИАН представитель прокуратуры Крыма.

В четверг суд снова соберется на заседание, и, вероятно, уже примет решение о мере пресечения. Прокуратура продолжает настаивать на аресте ПАВЛЮКА.

По данным источника УНИАН в одесском морпорту, в суд планируется вызвать медиков, на мнения которых ссылалась на днях прокуратура Крыма, утверждая, что ПАВЛЮК может содержаться под стражей. Защита подозреваемого готова со своей стороны предоставить информацию лечащих врачей 71-летнего руководителя морпорта о его состоянии здоровья.

Прокуратура Крыма завела на ПАВЛЮКА уже три дела по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса (злоупотребление служебным положением, приведшее к тяжелым последствиям).

По данным адвоката ПАВЛЮКА, прокуратура ссылается на материалы проверки хозяйственной деятельности порта, проведенной Контрольно-ревизионным управлением около шести лет назад. «Из акта ревизии вовсе не следует, что ПАВЛЮК что-то украл для себя. Это версия КРУ о якобы нанесенном ущербе государству. Кстати, юридический департамент Одесского порта уже обратился с исковым заявлением в Окружной административный суд Одесской области с просьбой признать недействительными акты проверки КРУ за 2005 год», - сказал Сергей ЕМЕЦ в понедельник.