Суд вернул государству фабрику

Хозяйственный суд Крыма обязал общество с ограниченной ответственностью вернуть государству имущество Первомайской пищевкусовой фабрики (пгт Первомайское), стоимостью 2,8 млн. грн., сообщила в четверг пресс-служба крымской прокуратуры.

Хозсуд таким образом удовлетворил иск прокуратуры, поданный в декабре 2010 года в интересах крымского парламента, Министерства аграрной политики автономии и фабрики о возвращении государству зданий и оборудования, которое использовалось для производства продуктов питания.

«Суд истребовал от общества с ограниченной ответственностью, которому в свое время было незаконно передано имущество, активы фабрики, без которых она не могла осуществлять производственную деятельность», - говорится в пресс-релизе.

Название фирмы и дату передачи ей оборудования фабрики надзорное ведомство не сообщило.