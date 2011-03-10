Ялта взяла шефство над флотом

Командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и мэрия Ялты заключили соглашение о шефском сотрудничестве сроком на 5 лет, сообщил пресс-центр командования украинских ВМС.

Соглашение, а также план двустороннего сотрудничества на текущий год подписали командующий ВМС адмирал Виктор МАКСИМОВ и секретарь Ялтинского городского совета Сергей ИЛАШ.

"На сегодняшний день соглашения о шефском сотрудничестве нами подписаны уже с 16-ю регионами, и все они оказывают флоту посильную помощь. Очень приятно, что к этому делу приобщается Ялта, с которым национальный флот всегда имел дружеские отношения", - сказал МАКСИМОВ.

При этом он заверил, что ВМС также будет оказывать помощь Ялте. "Готовы углублять связи на ниве военно-патриотического воспитания молодежи, будем рады, если ялтинская молодежь будет посещать наши части, выразит желание служить на флоте, учиться в Военно-морском лицее, колледже, Академии ВМС", - отметил адмирал.

ИЛАШ, со своей стороны, заявил, что для Ялты небезразлично, каким является состояние национального флота. "Мы составили целую программу сотрудничества, которая предусматривает наше участие в улучшении бытовых условий несения военными моряками дежурства, помощь строительными материалами во время обустройства подъездных путей к центральному контрольно-пропускному пункту штаба командования. Кроме того, это масштабная совместная работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи", - сказал секретарь горсовета.

В 2010 году шефская помощь флота со стороны областей, городов и районов в денежном выражении превысила 3,5 млн. грн.