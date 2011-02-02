Кабмин подпишет мировое соглашение с Vanco в феврале

Украина и компания Vanco Prуckerchenska Ltd. (Британские Виргинские острова) подпишут мировое соглашение о разработке шельфа Черного моря в феврале, заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ на пресс-конференции в среду.

«Штрафных санкций для государства не будет - мы договорились. Мы внесли в соглашение (о разработки шельфа) кое-какие корректировки, поскольку действует новый Налоговый кодекс в Украине с 2011 года, а соглашение было подписано в 2007 году. Какие-то небольшие корректировки есть, но каких-то глобальных - нет», - сказал КЛЮЕВ.

Он подчеркнул, что контракт с Vanco является выгодным для Украины.

«Я этот контракт готовил в течение 2006 и 2007 годов, подписывал его своими руками и этого не скрываю. Фактически 50% продукции, которую будет добывать Vanco, будет собственностью государства Украина. Я сожалею, что этот инвестиционный проект не начал реализовываться в конце 2007-го - начале 2008 года. Уже бы был положительный эффект», - сказал КЛЮЕВ.

Vanсo International Ltd. в 2006 году выиграла первый открытый конкурс и в октябре 2007 года заключила с Кабмином соглашение о разделе продукции (СРП). Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

Минприроды в апреле 2008 года аннулировало лицензию Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

Кабмин Юлии ТИМОШЕНКО в мае 2008 года принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.

Vanco Prуckerchenska в июле того же года начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма (Швеция) относительно конфликта по СРП.

Кабмин Николая АЗАРОВА в 2010 году предложил Vanco Prуckerchenska заключить мировое соглашение по тяжбе.

Государство Украина и Vanco Prуckerchenska приостановили арбитражный процесс до апреля 2011 года и начали переговоры, целью которых является мирное урегулирования спора о СРП.