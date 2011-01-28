Золота на затонувшем у берегов Крыма английском корабле нет

Золота на британском пароходе «Принц», который затонул в районе Балаклавской бухты во время шторма в ноябре 1854 года, не было, заявил директор департамента подводного наследия Института археологии Национальная академия наук Украины Сергей ВОРОНОВ.

Английские газеты того времени писали, что груз колесного парохода в основном состоял из одежды и предметов быта, но как только закончилась Крымская война, в европейской прессе начали появляться сенсационные сообщения: на борту корабля находились десятки бочонков, доверху наполненных золотыми монетами. Мол, это было деньги, предназначенные для выплаты жалованья экспедиционным британским войскам в Крыму. Информация о сумме отличалась: миллион фунтов, 200 тысяч фунтов, 500 тысяч франков, 5-6 миллионов рублей. Чаще всего встречалась цифра в 60 миллионов франков.

ВОРОНОВ сообщил, что он общался с руководством Посольства Великобритании в Украине, и в ходе обсуждения судьбы «Принца» официальный представитель «сделал наконец-то заявление»: на самом деле никаких ценностей на борту корабля в момент крушения не было.

«Cоветское правительство пять раз обращалось в МИД Великобритании, к премьер-министру на предмет подтверждения: есть золото или нет. И постоянный ответ был, что это является военной тайной или секретной информацией. И только через 150 лет Великобритания признала, что не было сокровищ на борту «Принца»... Все средства были выгружены в Стамбуле, где находилось интендантство. Все эти 150 лет искали несуществующий клад», - сказал подводный археолог в интервью одному из севастопольских телеканалов.

Впрочем, добавил он, это - самая красивая легенда Черного моря. «Мы ни в коей мере не хотели бы ее как-то там уничтожить или приуменьшить», - отметил директор департамента подводного наследия Института археологии.

Несколько лет назад во время плановой экспедиции на внешнем рейде Балаклавской бухты был обнаружен ряд артефактов, которые, по мнению археологов, имеют отношение к «Принцу».

«Сегодня точного места его гибели мы так и не знаем», - сетует ВОРОНОВ.

По его словам, многие годы в поисках парохода «ныряли где попало, на всем побережье, практически во всех точках внешнего рейда Балаклавы». Было обнаружено большое количество боеприпасов, медицинского стекла («Принц» вез оборудование нескольких госпиталей), керамики, а также обувь и несколько пушек крупного калибра.