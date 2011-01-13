Премьер Крыма рассчитывает на принятие Радой закона о земле

Председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ рассчитывает на принятие Верховной Радой Украины закона об упорядочении земельных отношений в автономии, несмотря на позицию отдельных депутатов, которые, руководствуясь личными интересами, мешают утверждению документа, сообщила пресс-служба крымского правительства.

Проект закона об упорядочении земельных отношений в Крыму был разработан при участии Совмина автономии. После его принятия местные советы смогут распоряжаться заповедными, лесохозяйственными, рекреационными землями только по согласованию с крымским правительством. Рада приняла закон в первом чтении, однако в четверг во втором чтении проект не набрал достаточное количество голосов, и парламент направил его на доработку.

«Причина, думаю, в том, что есть депутаты, которым невыгодно, чтобы этот закон действовал. Среди депутатов, в том числе и в Партии регионов, присутствуют люди, у которых есть интересы на побережье Автономной республики Крым. И им не хотелось бы, зная мою позицию, договариваться со мной, потому что договориться со мной будет невозможно», - сказал ДЖАРТЫ.

«Этот закон пройдет, он будет действовать, как бы ни старались отдельные горе-депутаты ставить «подножки» реформам, упорядочиванию земельных отношений. Земельная вакханалия должна закончиться», - добавил он.