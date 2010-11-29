Пограничный корабль спас терпящую бедствие в Черном море яхту

Пограничный корабль отбуксировал в Севастополь яхту «Алес» с тремя гражданами Украины на борту, которая в ночь на понедельник терпела бедствие в Черном море из-за поломавшегося во время шторма двигателя, сообщила пресс-служба Азово-Черноморского управления погранслужбы.

«На помощь терпящим бедствие был выслан корабль морской охраны «Николаев», который при волнении моря в 5 баллов и скорости ветра до 30 метров в секунду обнаружил яхту на удалении 22 миль от берега», - говорится в пресс-релизе.

В ходе спасательной операции буксирующий конец из-за шторма был оборван, это потребовало дополнительного маневрирования для восстановления буксировки.

Около полудня яхту доставили в Камышовую бухту. Состояние здоровья спасенного экипажа - удовлетворительное.