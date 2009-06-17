В этом году Польша планирует открыть консульство в Севастополе

Польша в этом году планирует открыть в Украине дополнительно еще два консульства – в Виннице и Севастополе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Республики Польша Радослав СИКОРСКИЙ на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Вальтером Франка ШТАЙНМАЙЕРОМ сегодня в Киеве.

«Мы и в дальнейшем поддерживаем свои планы открыть еще в этом году два консульства Польши в Виннице и Севастополе», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, Польша собиралась открыть в этом году свои консульства в трех украинских городах – Виннице, Севастополе и Ивано-Франковске. Однако позже из-за кризиса отказалась от открытия консульства в Ивано-Франковске.

Справка УНИАН. В настоящее время в Украине работает пять консульств Польши – в Киеве, Луцке, Львове, Харькове и Одессе.