В храмах Ялты пройдет панихида по погибшим в боях с фашистами

16 апреля в Ялте пройдут культурно-массовые мероприятия, посвященные 65-й годовщине освобождения города от фашистов.

Утром школьники поздравят ветеранов у них дома.

После пройдут митинг на набережной, выход в море на катере, спуск венков на воду.

У памятного знака у верхней колоннады Никитского ботанического сада будет передана Книга памяти от Алушты Ялте.

В православных храмах Ялтинского округа пройдет панихида в память павших за освобождение Ялты.

В театре им. Чехова состоится торжественное собрание и праздничный концерт.

Днем на на набережной у памятника В.И. Ленина пройдет акция «Школьники Ялты выбирают здоровый образ жизни», позже - праздничный концерт-бал духового оркестра «Ялта».

В течение дня будет проходить возложение цветов к Вечному огню на Холме Славы.