ДТП в Крыму: один человек погиб, трое травмированы (фото)

Один человек погиб и трое получили травмы различной степени тяжести в результате лобового столкновения двух автомобилей при въезде в Ялту.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления Госавтоинспекции в Крыму, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в 6.45 на автодороге Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта.

18-летний водитель автомобиля Opel Astra не справился с управлением, в результате чего машина выехала на полосу встречного движения, где врезалась в Volkswagen Transporter.

По словам водителя «Фольксвагена», «Опель» выехал на «встречку», совершая обгон троллейбуса, отметили в ГАИ.

В результате ДТП погиб пассажир «Опеля» - парень, возрастом около 18-20-ти лет. Пострадали водитель «Опеля», водитель и пассажир «Фольксвагена».

Фото ГАИ Крыма