Крым последние 2,5 года стабильно входит в десятку лучших в Украине

Председатель Верховной Рады Крыма, член Партии регионов Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет, что если до 2006 года Крымская автономия занимала 24-27-е места в рейтинге показателей социально-экономического развития среди регионов Украины, то последние два с половиной года она стабильно входит в десятку лучших.

Об этом говорится в озвученном на днях докладе А.ГРИЦЕНКО, текст которого передан сегодня агентству УНИАН пресс-секретарем крымского спикера в ответ на просьбу прокомментировать заявление экс-премьера автономии, председателя Севастопольской горгосадминистрации Сергея КУНИЦЫНА о том, что за последние несколько лет правления в автономии представителей Партии регионов нет «каких-либо заметных успехов». Как считает С.КУНИЦЫН, наиболее успешным для автономии был период с 2001 по 2005 гг.

В частности, по данным А.ГРИЦЕНКО, за последнее время в Крыму проделана масштабная работа по газификации сельских населенных пунктов. «Ее уровень (уровень газификации) уже доведен до 49,6% от потребности, хотя на 1 января 2006 года этот показатель равнялся 24% и Крым занимал 24 место среди регионов Украины. Только в прошлом году было проложено свыше 400 километров газопроводов», – отмечается в докладе.

С 2006 года за счет средств бюджета поддерживаются предприятия, реализующие энергосберегающие инновационные проекты, через механизм удешевления выделенных на эти цели банковских кредитов. «В рамках данной программы за три года из республиканского бюджета направлено 17,5 млн. грн., что позволило привлечь 350 млн. грн. кредитных ресурсов, создать 657 новых рабочих мест», – говорится в докладе А.ГРИЦЕНКО.

Верховная Рада АРК в 2008 году утвердила Схему планировки территории республики – основной градостроительный документ, определяющий перспективы развития автономии на ближайшие 20-25 лет. Кроме того, была утверждена Программа социально-экономического развития автономии, рассчитанная до 2012 года. «Этот документ аккумулирует около 40 различных целевых и локальных программ, ранее принятых по конкретным направлениям экономической, социальной и гуманитарной политики. Планируется добиться ежегодного роста объемов валовой продукции на 4-7% и довести их до 41,2 млрд. грн. в 2012 году», – отметил крымский спикер.

Приоритетным направлением для властей Крыма остается формирование условий для создания на территории полуострова современного, конкурентоспособного санаторно-курортного и туристического комплекса общегосударственного и международного значения. «С этой целью завершаются работы по инвентаризации земель Южного и Юго-Восточного берегов Крыма. Впервые в Украине создается цифровая модель кадастровых планов данных регионов. Параллельно с этим идет подготовка к осуществлению ряда крупномасштабных проектов по освоению курортных территорий Западного и Юго-Восточного Крыма, развитию транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства», - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Крым находится в первой пятерке отечественных регионов по развитию и финансовой поддержке малого бизнеса. Автономия является одним из пяти регионов Украины, где осуществляются пилотные проекты по созданию промышленных парков. «В течение 2009-2012 годов такие парки должны появиться и начать функционировать в Бахчисарайском районе, городах Джанкое и Щелкино», - отметил глава ВР Крыма.

Он также добавил, что была обеспечена устойчивая позитивная динамика роста притока финансовых средств в государственный бюджет Украины и местные бюджеты АРК. «В 2008 году поступило на бюджетные счета с учетом собственных доходов 8 млрд. 918,4 млн. грн., что на 1 млрд. 450 млн. грн. или на 19,4% больше, чем в 2007 году. Это позволило выполнить бюджет республики с превышением доходов над расходами», - сообщил глава ВР Крыма.

Увеличение финансовой базы позволило «успешнее решать многие социальные проблемы». Так, в автономии действует целый ряд программ по социальной защите населения, которых нет в других регионах Украины (например, программа «Здоровье крымчан», рассчитанная до 2012 года).

«Однако не могу не отметить, что на общую ситуацию в автономии влияет ряд факторов, истоки которых находятся в большей степени за пределами Крыма. В их числе перманентная политическая нестабильность в стране, отсутствие продуманной и поддержанной на местах стратегии регионального развития, неблагоприятная внешняя экономическая конъюнктура», – добавил крымский спикер.