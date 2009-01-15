Один из сельсоветов Алушты утвердил завышенную плату за воду

Крымское отделение Антимонопольного комитета Украины признало антиконкурентными действия со стороны Изобильненского сельского совета (Алушта), который своим решением утвердил завышенную плату за услуги централизованного водоснабжения потребителям, не имеющим счетчиков.

Как сообщает пресс-служба АМКУ, кроме того, орган местного самоуправления установил таким потребителям ограничения на получение питьевой воды.

Сельсовет уже признал нарушение и обязался привести свое решение в соответствие с действующим законодательством.