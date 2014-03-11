12 марта (среда) 2014 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол

«НОВАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА.

Усиление местного самоуправления как прививка от сепаратизма»

Организатор – Институт Горшенина

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

Какими полномочиями необходимо наделить органы местного самоуправления? Чего хотят регионы? В чем состоит позиция центральной власти?

Нужно ли расширять сферу компетенции органов местного самоуправления? Если да, то насколько?

Какие последствия может иметь введение нормы о выборности губернаторов для регионов и Украины как государства?

Пригодится ли Украине европейский опыт эффективной региональной политики?

Участники круглого стола:

Александр Вилкул – Вице-премьер-министр по региональному развитию, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 2012-2014 гг.

ХАНДЕ ЭЗРАН БОЗАТЛЫ – президент Ассоциации Европейских регионов (в режиме телеконференции)

СЕРГЕЙ ГРИНЕВЕЦКИЙ – народный депутат Украины, глава Одесской областной государственной администрации в 1998-2005 гг.

АНДРЕЙ СЕНЧЕНКО – народный депутат Украины

ВЕРА НАНИВСКАЯ – директор Международного центра перспективных исследований

Модератор – ВЛАДИМИР ЗАСТАВА, эксперт Института Горшенина.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.

АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)