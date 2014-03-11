Круглый стол "НОВАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА"
12 марта (среда) 2014 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол
«НОВАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА.
Усиление местного самоуправления как прививка от сепаратизма»
Организатор – Институт Горшенина
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
Какими полномочиями необходимо наделить органы местного самоуправления? Чего хотят регионы? В чем состоит позиция центральной власти?
Нужно ли расширять сферу компетенции органов местного самоуправления? Если да, то насколько?
Какие последствия может иметь введение нормы о выборности губернаторов для регионов и Украины как государства?
Пригодится ли Украине европейский опыт эффективной региональной политики?
Участники круглого стола:
Александр Вилкул – Вице-премьер-министр по региональному развитию, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 2012-2014 гг.
ХАНДЕ ЭЗРАН БОЗАТЛЫ – президент Ассоциации Европейских регионов (в режиме телеконференции)
СЕРГЕЙ ГРИНЕВЕЦКИЙ – народный депутат Украины, глава Одесской областной государственной администрации в 1998-2005 гг.
АНДРЕЙ СЕНЧЕНКО – народный депутат Украины
ВЕРА НАНИВСКАЯ – директор Международного центра перспективных исследований
Модератор – ВЛАДИМИР ЗАСТАВА, эксперт Института Горшенина.
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62
Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.
АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)