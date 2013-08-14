Информационная война против Кличко – почему это нужно ему самому

Громко анонсированная в последние дни в различных «сливах» информации в СМИ, социальных сетях и блогах экспертов информационная атака на лидера «Удара» Виталия Кличко осенью этого года ставит в неудобное положение потенциально заинтересованные в такой атаке стороны. Все ждут какого-то нового компромата, ярких обвинений – и, если не начать такую кампанию, то все – и свои, и чужие – посчитают вероятных инициаторов атаки слабаком.

С другой стороны, в кампании по дискриминации боксера-политика может быть заинтересован и штаб самого Кличко. Логика политической борьбы говорит о том, что сейчас, осенью 2013-го, есть две главные причины начала дискриминационной кампании:

1. Виталий Кличко – на данный момент единственный потенциальный кандидат от оппозиции на президентских выборах, который не вызывает аллергии во всех регионах страны, поэтому является возможным оппозиционным претендентом на президентский пост. Поэтому, необходимо снизить рейтинг доверия к нему и готовность голосовать за него. Это – интерес власти. И, отчасти, других членов оппозиционного лагеря, мечтающих занят нишу Виталия.

2. Виталий Кличко – на данный момент единственный потенциальный кандидат от оппозиции на президентских выборах, который не вызывает аллергии во всех регионах страны, поэтому является возможным оппозиционным претендентом на президентский пост. Поэтому, необходимо сделать – задолго до выборов – «прививку компроматом» (если таковой существует), чтобы в разгар избирательной кампании «компромат» уже не был новостью, не повредил рейтингу. Люди привыкнут. Люди ко всему привыкают. Это – уже интерес политтехнологов Кличко.

Исходя из вышеуказанных причин, можно предположить, что вероятность начала активной фазы кампании на понижения рейтинга Виталия Клича этой осенью очень высока. Вопрос только в ее эффективности.

Эффективность же дискредитационной кампании зависит от того, насколько оперативно штаб Кличко сможет реагировать на возможный вал компромата. Сейчас, в «невоенном» режиме, штабу удается обходить острые углы украинской политики. Тактика «больше молчать и меньше говорить» пока работает. Однако – в краткосрочной перспективе. В долгосрочной же перспективе это может существенно повредить.

Один из неписанных законов политики и борьбы за власть гласит: политика не терпит пустоты. То есть, либо ты о себе расскажешь (покажешь) то, что ты считаешь нужным, либо о тебе расскажут (покажут), то, что посчитают нужным, твои оппоненты или потенциальные союзники.

Да, именно союзники. Ведь еще один неписанный закон борьбы за власть гласит: внутривидовая борьба – всегда острее, чем межвидовая. То есть, неприятных сюрпризов стоит ожидать как от оппонентов, так и от союзников, с которым делишь протестный электорат.

Пока роль видимых мин замедленного действия играют несколько очевидных промахов, за которые наверняка уцепятся оппоненты/союзники:

- Невнятная позиция в отношении выборов в Киеве. Понятно, что идти в мэры Киева Виталию Кличко нет смысла. Избраться сначала мэром, а потом идти на президентские выборы с точки зрения политики – убийственно. Есть риски потерять киевского избирателя, который будет чувствовать себя обманутым. Игра в молчанку в этом случае позволяет оппонентам обвинить Виталия Кличко в неискренности и политиканстве (ценит власть больше, чем людей). Игру в оттягивание выборов в Киеве без репутационных потерь долго играть сложно. В данном случае лучше уже объявить о возможной кандидатуре от своей партии и пояснить, почему это нужно. Люди готовы выслушать любую позицию человека, которому доверяют, и со временем привыкнут к ней.

- Непонятная история с отсутствием лидера фракции «Удар» в день голосования по отставке правительства Николая Азарова. Если уж совсем нужно было отлучится на этот день, то причина должна была быть придумана настолько важной, чтобы никто не сомневался в ее актуальности. Варианты критики – Кличко неискренний в своих намерениях. Ему все равно то, что он делает, он не держит слово.

- Возможные «тушки» во фракции. Понятно, что «тушки» будут. Понятно, что ни один лидер не может реально поручится, что их не будет. Мало кто может устоять перед давлением государственной машины. Вопрос в том, что если выход из фракции уже запланирован на осень этого года, то нужно проводить превентивную кампанию уже сейчас.

- Связи с криминалом. Тема может опять подниматься, хотя эффекта от нее будет мало. Во время мэрской кампании 2008 тема уже неоднократно поднималась и «прививка» от нее уже есть.

Как реально будут развиваться события, мы уже сможем понять в ближайшее время. В любом случае, колебания рейтинга в ту или иную сторону стоит ожидать. Хотя, может быть, мы впервые в украинской политике увидим пример «тефлонового рейтинга», которому нипочем никакие компроматы.

Тарас Загородний, политтехнолог, бизнес-тренер