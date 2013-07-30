Мальчик с гранатой пришел в центр Севастополя

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Севастополя.

По словам очевидцев, мальчик нырял в море, а после вынес на берег опасную находку. Граната обросла ракушками, но сохранила свои боевые свойства, отметили в ГСЧС.

Сразу после сообщения на место выехала пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения. Сотрудники милиции оцепили территорию. Пиротехники УГСЧС погрузили гранату в специальный автомобиль и вывезли на полигон, где уничтожили взрывоопасный предмет.

По данным пресс-службы, операция заняла около 30 минут. Никто не пострадал.

При этом Управление ГСЧС в очередной раз обращается к жителям и гостям города, а особенно к детям: в случае обнаружение любого предмета, похожего на взрывоопасный, категорически запрещается брать его в руки или перемещать.