У украинцев смогут отбирать машины, которые признают угрозой для экологии (видео)

Автомобили могут забрать посреди улицы, если они представляют экологическую угрозу. Так государство хочет бороться с машинами старше 15 лет, говорится в сюжете ТСН.

Соответствующий документ на прошлой неделе приняла Верховная Рада. Он также устанавливает налог на утилизацию автомобилей.

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Однако кто будет определять экологическую угрозу - в документе ни слова. "Непонятно, какие органы. Непонятно, по каким критериям могут отбирать автомобили у украинцев и направлять их на утилизацию", - отметил гендиректор ассоциации автоимпортеров Олег Назаренко.

Вполне вероятно, что "опасным" могут признать коллекционное авто или элитную, но используемую иномарку. Что и говорить о советском "сокровище".

Однако и тем, кто ездит на свежих, или новых автомобилях расслабиться не удастся, так как придется платить даже за утилизацию подержанных авто, ввозимых в Украину и даже новых машин. Эту сумму будут закладывать в стоимость машин при продаже. Выигрывают от такой ситуации, говорят экспортеры, разве что украинские производители, на которых сбор не распространится. И хотя в документе об этом ни слова - он фактически дублирует похожий российский закон, - отмечает ТСН.