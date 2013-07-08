В Украине вынесли приговор турецкому водителю, по вине которого погибло 5 человек

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, в ходе следствия установлено, что гражданин Турции, управляя автомобилем марки «MAN TGA», на автодороге «Стрый – Тернополь – Кировоград - Знаменка» нарушил требования Правил безопасности дорожного движения, не выбрав безопасную скорость движения, не учтя требований дорожных знаков и дорожную обстановку, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем марки «Renault Duster», который двигался во встречном направлении. В результате ДТП все 5 человек, которые находились в салоне легкового авто, погибли.

В судебном заседании гражданин Турции вину в совершении преступления признал частично и в своих показаниях отметил, что по неизвестным причинам его автомобиль повело влево, где произошло столкновение с другим автомобилем, говорится в сообщении.

Несмотря на позицию обвиняемого, установлено, что в соответствии с заключением судебной авто-технической экспертизы, у автомобиля «MAN» неисправностей ходовой части, рулевого управления и тормозной системы до момента столкновения не было. Таким образом, показания обвиняемого о технической неисправности его автомобиля не отвечают фактическим обстоятельствам, отметили в ГПУ.

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Кроме того, представитель международного транспортно-торгового Общества с ограниченной ответственностью «ONDER» в полном объеме признал исковые требования потерпевших на суммы 500 и 750 тыс. грн.

Как сообщалось, ДТП с участием грузовика под управлением гражданина Турции, в котором погибло 5 человек, произошло 31 декабря 2012 года.