Трое украинцев, пострадавшие в ДТП в Венгрии, остаются в больнице
Трое граждан Украины, которые пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Венгрии, продолжают находиться в областной больнице города Мишкольц.
Об этом УНИАН сообщил заместитель директора Департамента информационной политики МИД Василий Зварич.
"Пострадавшим украинцам оказывается вся необходимая медицинская помощь. Водитель, который пострадал меньше всех, чувствует себя нормально, но еще находится в больнице. Пассажирка, гражданка Украины, с многочисленными переломами, но в сознании. Ее состояние сейчас удовлетворительное. Еще один гражданин Украины находится в реанимации. Его состояние стабильно тяжелое", - сообщил Зварич.
Кроме того, по его словам, украинские дипломаты решают с родственниками двух погибших украинцев вопрос репатриации тел на Родину. "Дипломаты уже установили контакт с родственниками пострадавших и погибших украинцев, оказывают помощь тем, кто пожелал приехать в Венгрию", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, 6 июля около 5 часов утра на автомагистрали М3 из Будапешта в направлении Украины попал в ДТП микроавтобус, в котором находилось пять граждан Украины.
Двое украинцев погибли на месте, еще трое, в том числе водитель микроавтобуса, доставлены в травматологическое отделение областной больницы г. Мишкольц.