В ДТП в Хмельницком пострадали пять человек

29 июня, в 18 ч 40 мин, в г. Хмельницкий водитель легкового автомобиля ВАЗ-21104, двигаясь по ул. Винницкое шоссе, допустил столкновение с автомобилем «Mercedes-Benz», в результате чего пострадали 5 человек - три пассажира ВАЗ-21104 и два пешехода.

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Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Хмельницкую городскую больницу.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.