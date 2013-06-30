В ДТП в Хмельницком пострадали пять человек
12:38, 30 июня 2013Разное
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В столкновении легковушек пострадали 5 человек.
ДТП в Хмельницком
29 июня, в 18 ч 40 мин, в г. Хмельницкий водитель легкового автомобиля ВАЗ-21104, двигаясь по ул. Винницкое шоссе, допустил столкновение с автомобилем «Mercedes-Benz», в результате чего пострадали 5 человек - три пассажира ВАЗ-21104 и два пешехода.
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Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Хмельницкую городскую больницу.
По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
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