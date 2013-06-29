Украинцы стали чаще садиться за руль пьяными
19:21, 29 июня 2013Общество
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В ГАИ подсчитали, сколько нетрезвых водителей садится за руль
Украинские водители стали чаще ездить пьяными / Фото : auto.onliner.by
С начала 2013 года почти 7000 водителей попались на езде в нетрезвом виде. Количество таких случав из года в год растет. Если сравнивать с прошлым годом, то в нынешнем их стало на 113 больше, сообщает пресс-служба ГАИ.
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Напомним, только за три недели июня в Киеве по вине пьяных водителей произошло 9 ДТП, в которых 2 человека погибли и 13 получили травмы, сообщает Сегодня.
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