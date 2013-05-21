Главное за день: обзор топ-новостей
Торнадо в США убил не менее 20 детей. Парламент заслушал версию министра МВД о событиях 18 мая. Парень, который избил журналистку, посоветовал ей записаться в спортклуб. Во Франции публично застрелился писатель.
Подробнее - в нашем обзоре:
Торнадо в Оклахоме: число жертв превысило 90 человек (видео)
По данным CNN, среди погибших не менее 20 детей
Судебное заседание по делу ЕЭСУ перенесено на 7 июня
Юлия Тимошенко в свою очередь требует немедленного закрытия дела по ЕЭСУ. В то же время прокурор надеется, что Тимошенко станет стыдно, и она сама придет в суд.
Захарченко не важно, что боевики тренируются в спортзале МВД
Сегодня министр МВД выступил в парламенте. Оппозиция встретила Виталия Захарченко в сессионном зале возгласами "Позор!". Доклад Захарченко о событиях 18 мая не дослушали. Оппозиция требует заслушать в четверг генпрокурора и председателя СБУ.
МИД РФ: На Евровидении 2013 у российской участницы украли 10 очков
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявляет, что у российской участницы Дины Гариповой украли 10 очков на Евровидении, которые дал Азербайджан. Организатор "Евровидения-2013" отверг эти претензии.
Коллега «боевика» Титушко: Регионалы нас жестко подставили - СМИ
Один из спортсменов, вроде участвовал в драке на митинге оппозиции в Киеве 18 мая, на условиях анонимности рассказал, что заказчики с ПР их подставили, отправив в отель Интерконтенинталь, где и произошли столкновения.
«Спортсмен» Титушко посоветовал избитой журналистке научиться «приемчикам»
Боевик Вадим "Румын"-Титушко, обвиняемый в избиении журналистки Ольги Сницарчук, порекомендовал ей спортклуб, чтобы она научилась себя защищать.
В Киеве на три дня ограничат движение транспорта
Движение будет перекрыто на тех улицах, по которым пройдет маршрут велогонки.
ФФУ за договорные матчи будет отлучать от спорта навсегда
ФФУ планирует внести в новые дисциплинарные правила пункт об отлучении от спорта на всю жизнь за договорные матчи.
Французский писатель застрелился в Соборе Парижской Богоматери
Доминик Веннер покончил с собой в Соборе Парижской Богоматери.