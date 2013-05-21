Главное за день: обзор топ-новостей

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Торнадо в Оклахоме: число жертв превысило 90 человек (видео)

По данным CNN, среди погибших не менее 20 детей

Судебное заседание по делу ЕЭСУ перенесено на 7 июня

Юлия Тимошенко в свою очередь требует немедленного закрытия дела по ЕЭСУ. В то же время прокурор надеется, что Тимошенко станет стыдно, и она сама придет в суд.

Захарченко не важно, что боевики тренируются в спортзале МВД

Сегодня министр МВД выступил в парламенте. Оппозиция встретила Виталия Захарченко в сессионном зале возгласами "Позор!". Доклад Захарченко о событиях 18 мая не дослушали. Оппозиция требует заслушать в четверг генпрокурора и председателя СБУ.

МИД РФ: На Евровидении 2013 у российской участницы украли 10 очков

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявляет, что у российской участницы Дины Гариповой украли 10 очков на Евровидении, которые дал Азербайджан. Организатор "Евровидения-2013" отверг эти претензии.

Коллега «боевика» Титушко: Регионалы нас жестко подставили - СМИ

Один из спортсменов, вроде участвовал в драке на митинге оппозиции в Киеве 18 мая, на условиях анонимности рассказал, что заказчики с ПР их подставили, отправив в отель Интерконтенинталь, где и произошли столкновения.

«Спортсмен» Титушко посоветовал избитой журналистке научиться «приемчикам»

Боевик Вадим "Румын"-Титушко, обвиняемый в избиении журналистки Ольги Сницарчук, порекомендовал ей спортклуб, чтобы она научилась себя защищать.

В Киеве на три дня ограничат движение транспорта

Движение будет перекрыто на тех улицах, по которым пройдет маршрут велогонки.

ФФУ за договорные матчи будет отлучать от спорта навсегда

ФФУ планирует внести в новые дисциплинарные правила пункт об отлучении от спорта на всю жизнь за договорные матчи.

Французский писатель застрелился в Соборе Парижской Богоматери

Доминик Веннер покончил с собой в Соборе Парижской Богоматери.