Тимошенко требует немедленного закрытия дела относительно ЕЭСУ

Как сообщает сайт tymoshenko.ua, об этом говорится в заявлении Тимошенко, которое она сегодня направила на имя судьи Киевского районного суда Харькова Константина Садовского и начальника Качановской исправительной колонии Игоря Колпащикова.

Это дело Тимошенко называет “тотально сфальсифицированным против нее”. ”Незаконное возобновление этого дела (вопреки решению Верховного Суда Украины) является грубым нарушением параграфа 4 протокола № 7 к Европейской конвенции по правам человека, а также ст. 61 Конституции Украины относительно постоянства судебных решений. Это дело должно быть немедленно закрыто и не подлежит дальнейшему рассмотрению. А поэтому я требую от суда в мое отсутствие рассмотреть мои ходатайства о закрытии этого тотально сфальсифицированного дела”, - заявила Тимошенко.

Экс-премьер подчеркнула, что выдвинутые обвинения по этому делу являются надуманными, поскольку в то время, о котором идет речь в деле, она не работала в корпорации, а была народным депутатом Украины. ”Эти заказные, политически мотивированные обвинения были выдвинуты мне еще в 90-х годах во время акции ”Украина без Кучмы”, после чего Генеральная прокуратура и судебные органы уже неоднократно признавали абсурдность этих обвинений”, - отметила она.

Тимошенко напомнила, что Верховный Суд Украины на совместном заседании Судебной палаты по уголовным делам и Военной судебной коллегии 11 ноября 2005 года, рассматривая вопрос о законности закрытия этих сфальсифицированных дел, четко констатировал в регулятивной части своего постановления: ”Отмеченные уголовные дела в отношении Тимошенко Ю.В. обоснованно и в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством закрыты компетентными органами и должностными лицами в связи с отсутствием состава преступления на основании ст. 6 п. 2 УПК Украины”.

Как сообщал УНИАН, сегодня Киевский районный суд Харькова в очередной раз перенес слушание уголовного дела по обвинению Тимошенко относительно нарушений в деятельности ЕЭСУ. Судебное заседание перенесено на 7 июня.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила в отношении экс-премьер-министра Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

По информации пресс-центра СБУ, Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 4,7 млн грн, разворовывании и покушении на разворовывание бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн грн налога на добавленную стоимость, в служебной подделке и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом разворовывания бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы укрывательство валютной выручки с использованием подконтрольных офшорных компаний».

Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

В то же время защита настаивает, что дело в отношении Тимошенко о деятельности ЕЭСУ было закрыто в 2005 году законно, и это подтвердил Верховный суд Украины.