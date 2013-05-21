Судебное заседание по делу ЕЭСУ перенесено на 7 июня

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение огласил председательствующий судья Константин Садовский, учитывая отсутствие в зале судебных заседаний подсудимой экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и одного из ее защитников Андрея Кожемякина.

Во время судебного заседания представители государственного обвинения предложили перенести слушание в связи с отсутствием Тимошенко.

В то же время защитники экс-премьера высказались за необходимость рассмотрения заявленного ими на предыдущих заседаниях ходатайства о закрытии уголовного дела. По словам защитников, дело относительно ЕЭСУ уже было закрыто Генеральной прокуратурой, и правомерность его закрытия подтвердил Верховный Суд Украины.

По мнению защитника Сергея Власенко, Тимошенко не может быть субъектом этого преступления даже теоретически. “Я требую от этого суда в шестнадцатый раз рассмотреть ходатайство о закрытии этого уголовного дела”, - сказал защитник.

Власенко на заседании огласил заявление Тимошенко с просьбой рассматривать ходатайство защиты в ее отсутствие.

Со своей стороны Садовский подчеркнул, что позиция суда остается неизменной, и ходатайство стороны защиты Тимошенко будет рассмотрено на соответствующей стадии судебного процесса с участием самой подсудимой. Судебное заседание длилось около 10 минут.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила в отношении экс-премьер-министра Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

По информации пресс-центра СБУ, Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму свыше 4,7 млн. грн, хищении и покушении на хищение бюджетных средств путем незаконного возмещения свыше 25 млн. грн налога на добавленную стоимость, служебном подлоге и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом хищения бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».

Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

В то же время защита настаивает, что дело в отношении Тимошенко о деятельности ЕЭСУ было закрыто в 2005 году законно, и это подтвердил Верховный суд Украины.