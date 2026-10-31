Какие видеокарты уже не тянут игры в 2026 году: названы 5 устаревших моделей

Срок службы видеокарт – спорная тема среди геймеров, поскольку каждый по-своему определяет, какая производительность считается достаточной.

Некоторые видеокарты, которые еще не так давно считались вполне производительными, уже с трудом справляются с современными новинками. Эксперты XDA Developers выделили пять моделей и серий GPU, владельцам которых пора задуматься об обновлении.

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При этом эксперты подчеркивают, что считать видеокарту устаревшей можно по-разному. В данном случае главным критерием стала возможность стабильно выдавать более 60 fps при разрешении 1080p в современных ААА- играх, даже с использованием технологий масштабирования изображения.

Некоторые геймеры уже считают Full HD пережитком прошлого, однако именно это разрешение по-прежнему остается самым распространенным среди пользователей Steam

GeForce GTX 1660

Серия GeForce GTX 1660 появилась в 2019 году и несколько лет оставалась самым популярным вариантом для игровых ПК начального уровня. Базовая GTX 1660 оснащалась 6 ГБ видеопамяти GDDR5, тогда как версии GTX 1660 Super и GTX 1660 Ti получили более быструю память GDDR6 того же объема.

Видеокарты уверенно держались на плаву до 2021–2022 годов, обеспечивая плавную частоту кадров в разрешении 1080p, а иногда даже позволяли комфортно играть при 1440p. Но по мере выхода более требовательных игр и распространения таких технологий, как трассировка лучей, возможности этой серии стали заметно ограниченными.

Проблема заключается не только в отсутствии современных графических функций, но и в самой производительности. Например, GTX 1660 Super еще может обеспечивать более 60 FPS в Cyberpunk 2077 и других относительно старых играх. Но в Alan Wake 2, Silent Hill f и Dying Light: The Beast частота кадров опускается ниже 40 FPS даже при оптимизированных настройках и включенном масштабировании FSR. Поэтому в 2026 году владельцам этой серии уже стоит задуматься о замене видеокарты.

GeForce GTX 1070

GTX 1070 изначально считалась более перспективной видеокартой, чем GTX 1060: она была значительно производительнее и имела больше видеопамяти. Поэтому ожидалось, что она сохранит актуальность на гораздо более долгий срок. Однако спустя почти 10 лет эта модель уже не показывает результатов, которые выгодно отличали бы ее от GTX 1660.

Чтобы заметить ограничения GTX 1070, даже необязательно запускать самые свежие игры. В Ghost of Tsushima и Red Dead Redemption 2 эта модель уже не способна стабильно поддерживать частоту выше 60 FPS. А в Cyberpunk 2077 для достижения этой отметки приходится ограничиваться 1080p и средними настройками графики.

Дополнительной проблемой стала устаревшая архитектура Pascal. GTX 1070 не поддерживает Mesh Shaders, которые необходимы для корректной работы многих современных игр, а также аппаратную трассировку лучей и Resizable BAR. Кроме того, хотя 8 ГБ памяти пока нельзя назвать устаревшим объемом, шина PCIe 3.0 зачастую приводит к заметному падению производительности при нехватке VRAM.

GeForce GTX 1080 Ti

GTX 1080 Ti долго оставалась последним серьезным аргументом в пользу старшей линейки Pascal. Эта видеокарта позволяла геймерам откладывать обновление компьютера еще несколько лет после выхода более современных поколений GPU. Даже сегодня она способна конкурировать с RTX 3060 и 2070 Super в задачах растеризации. Дополнительным преимуществом остаются 11 ГБ видеопамяти, благодаря которым ускоритель долго сохранял достойную производительность.

Но даже такие характеристики не могут бесконечно компенсировать возраст архитектуры. Как и другие видеокарты Pascal, GTX 1080 Ti не поддерживает Mesh Shaders и аппаратную трассировку лучей. Из-за этого в новых играх могут возникать не только проблемы с производительностью, но и ограничения совместимости.

Независимо от того, идет ли речь о Dying Light: The Beast или более старых Ghost of Tsushima и Red Dead Redemption 2, рассчитывать на стабильные 60 FPS при разрешении 1080p уже не приходится. Поэтому даже одна из самых удачных видеокарт своего поколения постепенно теряет смысл в качестве основы современного игрового ПК.

Серия Radeon RX 5700

В список устаревших моделей попали и видеокарты AMD. Серии Radeon RX 5700 и RX 5700 XT в свое время предлагали достойную производительность. Старшая RX 5700 XT обеспечивала около 90% быстродействия GTX 1080 Ti, благодаря чему долго оставалась привлекательным вариантом для геймеров, не желавших переплачивать за новые поколения RX 6000 и RX 7000.

Но спустя семь лет после выхода ситуация изменилась. Даже при разрешении 1080p эти видеокарты уже не способны стабильно обеспечивать более 60 FPS в большинстве современных требовательных игр. Например, в The Last of Us Part II и Clair Obscur: Expedition 33 средняя частота кадров составляет всего около 50–55 FPS.

Ситуацию осложняет отсутствие аппаратной поддержки трассировки лучей и Mesh Shaders, а также ограниченные возможности работы с FSR 3.

Серия GeForce RTX 2060

Архитектура Turing стала важным этапом в развитии видеокарт Nvidia, поскольку именно с этим поколением в 2018 году появилась аппаратная поддержка трассировки лучей в реальном времени. Но первые модели RTX оказались довольно дорогими, а список игр с поддержкой новой технологии на старте был небольшим.

Со временем трассировка лучей получила более широкое распространение, а такие видеокарты, как RTX 2070 Super и 2080 Ti, по-прежнему демонстрируют достойную производительность. Тогда как младшие RTX 2060 и RTX 2060 Super уже не могут похвастаться такими результатами.

RTX 2060 была самой доступной видеокартой с поддержкой трассировки лучей, однако спустя восемь лет ее возможности заметно устарели. Даже в Doom: The Dark Ages и Metro Exodus средняя частота кадров не достигает 50 FPS при разрешении 1080p с включенным DLSS. RTX 2060 Super показывает несколько лучшие результаты, но принципиально ситуацию это не меняет.

При отключенной трассировке лучей некоторые игры, включая Cyberpunk 2077, все еще работают вполне комфортно. Однако более требовательные проекты вроде Alan Wake 2 оказываются слишком "тяжелыми" даже при минимальных настройках графики и включенном апскейлинге.

Устаревшая видеокарта не означает, что ее нужно срочно менять

Несмотря на ограничения перечисленных видеокарт, это вовсе не означает, что их владельцам необходимо немедленно покупать новые видеокарты. Все они по-прежнему подходят для киберспортивных дисциплин, нетребовательных игр и многих проектов прошлых лет. Кроме того, далеко не каждый геймер постоянно запускает графически сложные новинки.

На фоне высоких цен на современные GPU сохранение старой видеокарты может быть вполне разумным решением. Тем не менее если пользователь хочет играть в актуальные AAA-проекты с высоким FPS и без необходимости постоянно снижать настройки графики, перечисленные модели уже достигли предела своих возможностей.

Ранее эксперты XDA Developers назвали 6 процессоров, которые в 2026 году уже пора менять.

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