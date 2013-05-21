Доклад Захарченко о событиях 18 мая не дослушали

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал после того, как по требованию депутатов от оппозиции в сессионном зале показали видео, на котором было четко видно, что милиционеры не вмешивались, когда на улицах Киева сторонников оппозиции во время акции «Вставай, Украина!» сопровождал бронетранспортер с макетом моркови и человеком, переодетым в костюм кролика, а также то, что когда молодчики со специфической внешностью начали драку, милиция сначала стояла в стороне.

В зале раздавались обвинения в адрес министра, что он говорит неправду.

Также на видео было четко видно, что из бронетранспортера спускался работник милиции, а Захарченко объяснил это тем, что он хотел транспортное средство отправить на штрафплощадку. После этих слов оппозиционеры начали смеяться.

После этого Рыбак отметил, что поскольку никто никого не хочет слушать, то он объявляет перерыв, и рассмотрение вопроса, то есть заслушивание информации министра внутренних дел Украины о событиях во время проведения массовых мероприятий в г. Киеве 18 мая, завершено.