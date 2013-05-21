Коллега «боевика» Титушко: Регионалы нас жестко подставили - СМИ

По словам "спортсмена", услугами боевиков пользуются все политические силы и очень часто.

"Когда нас нанимают, то до начала ситуации никто не знает, куда надо ехать. Нам говорят, какое количество людей необходимо, озвучивают сумму. Какую? Бывает больше, бывает меньше. 18 мая платили $50 за работу до двух дня... Должен сказать, что конечный заказчик - это не только Партия регионов. Это и УДАР и «Батькивщина». Посмотри видео митингов регионалов, а затем - из митингов оппозиционных партий, кроме разве что ВО «Свобода». И ты увидишь одних и тех же людей - нас. Все пацаны, которые принимали участие в драке в эту субботу, когда-то работали и на оппозицию", - рассказал участник столкновения изданию Тиждень.ua.

Как утверждает "боевик", конфликт 18 мая произошел спонтанно. По его словам, работодатели из ПР не предупреждали, что должна быть драка.

"Эта драка произошла спонтанно. Никто не собирался драться, нас об этом не предупреждали! Поверь, мы работаем не первый раз, и никогда таких неожиданностей не было. Иногда мы могли потолкаться с оппонентами, сделать шоу для заказчика, чтобы он посмотрел. А это было неожиданно и по-настоящему... К двум часам дня мы, как договаривались, охраняли сцену на так называемом антифашистском митинге. Смотрели, чтобы никто не лез к выступающим, чтобы бутылки не бросали... Потом нам сказали идти в отель «Интерконтиненталь», получить деньги. У отеля были свободовцы. Началась драка. Не знаю, кто начал ее и почему - я стоял в середине толпы", - сказал собеседник издания.

Видео Юрий Панин

"Это было очень неожиданно. Половина наших начали убегать, никто не собирался вступать в конфликт, никто не понимал, что происходит. Думаю, регионалы нас очень жестко подставили", - добавил он.

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Комментируя заявление "Вадика Румына", что он, якобы, работал на оппозицию и на деле не бил журналистку, а хотел ее защитить, собеседник сказал, что это заявление организовали заказчики и самого Титушко, скорее всего, постараются уберечь от наказания.

"Его заявление - работа организаторов, заказчиков от Партии регионов. Думаю, в конце концов они «отмажут» Румына, и уже пообещали ему это. Условный срок дадут. Максимум немного посидит - пока будет шум в СМИ", - считает коллега Титушка.

"Мне говорят: "Ты мать продал, жизнь продал, страну продал..." Неприятно. Никто ничего не продавал. Все мы профессиональные спортсмены, много работаем, профессионально где-то выступаем. И я занимаюсь спортом не год, не два - 15 лет. Спорт - это моя жизнь. Но спортсмены никому не нужны в нашей стране. Нам есть нечего", - сказал он.