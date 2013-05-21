Захарченко не важно, что боевики тренируются в спортзале МВД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал на заседании парламента

Перед этим лидер фракции “Свобода” Олег Тягнибок отметил, что странным является то, что министр внутренних дел Украины “рекламирует какое-то заявление Вадима «Румуна», которого якобы наняла оппозиция”.

Он отметил, что оппозиция неоднократно информировала в течение двух лет милицию о так называемой “белоцерковской преступной группировке”.

По его словам, именно молодчики со специфической внешностью и в спортивной форме “принимали участие в срыве выборов в местные советы, в частности, в Василькове”.

“Это именно те “спортивные журналисты”, которые принимали участие в силовых акциях на разных участках”, - отметил Тягнибок.

По его словам, в частности, они срывали выборы в Боярке, Вишневом, Обухове, а также принимали участие в выселении учительницы с Печерска Нины Москаленко.

“Эти люди более двух лет тренируются на базе спортзала межрайонного управления Министерства внутренних дел Украины в Белой Церкви”, - подчеркнул Тягнибок.

В ответ Захарченко отметил: “Кто где занимается и в каком спортзале, это вообще не имеет никакого отношения к делу”.

Он сказал, что необходимо “заканчивать на митинг людей за деньги нанимать”.

Как сообщал УНИАН, 17 мая лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявлял, что Партия регионов обеспечит людям, которые приедут 18 мая в Киев на антифашистский марш, бесплатный проезд и выдаст им «суточные».