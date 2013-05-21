Оппозиция хочет послушать еще и главу ГПУ и СБУ

Во время встречи с председателем Верховной Рады Украины Владимиром Рыбаком представители оппозиционных фракций требовали заслушать в четверг генерального прокурора Украины и председателя СБУ и такая договоренность достигнута.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк.

Он отметил, что оппозиция требует выступления генпрокурора в парламенте с информацией о состоянии соблюдения законодательства Украины. Он добавил, что поскольку ГПУ “осуществляет надзор за Министерством внутренних дел Украины”, должна дать “четкий ответ, что происходило в МВД, кто был организатором и почему милиция бездействовала (речь идет о событиях 18 мая — УНИАН)”.

Он отметил, что соответствующий проект постановления внесен на рассмотрение парламента и в четверг после создания ВСК, что должно быть рассмотрено первым вопросом, должен быть приглашен генпрокурор в ВР.

По теме: Захарченко не важно, что боевики тренируются в спортзале МВД

Яценюк отметил, что также Партия регионов борется с так называемыми фашистскими организациями, поэтому оппозиция требует, чтобы “Партия регионов назвала четкий перечень тех организаций, с которыми они борются. А для этого мы обратились с требованием относительно приглашения в стены ВР председателя СБУ на предмет наличия или отсутствия в Украине фашистских организаций, ксенофобской деятельности в Украине, а также на предмет антитеррористических мероприятий, которые якобы проводились 18 мая подразделениями СБУ”.

Яценюк подчеркнул также то, что СБУ должна ответить по поводу прослушиваний телефонов народных депутатов Украины, учитывая нынешнее заявление лидера фракции “Свобода” Олега Тягнибока.

Яценюк попросил Рыбака, чтобы он подтвердил достижение таких договоренностей сегодня у него в кабинете. Рыбак сказал, что по созданию ВСК и информации генерального прокурора договоренности есть. В то же время отметил, что не было никаких договоренностей об информации председателя СБУ, а он лишь обратился с письмом по поводу заявлений Тягнибока о прослушивании телефонов народных депутатов.