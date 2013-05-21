Оппозиция встретила Захарченко в ВР возгласами «Ганьба!»

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня министр выступит перед парламентом с информацией о событиях во время проведения массовых мероприятий в городе Киеве 18 мая 2013 года.

Также сегодня планируется рассмотреть для включения в повестку дня законопроект о внесении дополнений в Уголовный кодекс Украины относительно особенностей исчисления сроков давности за преступления, совершенное некоторыми лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, а также законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты (о выполнении Плана действий по либерализацию Европейским Союзом визового режима для Украины относительно ответственности юридических лиц).