Организатор Евровидения 2013 отвергает претензии России

Европейский вещательный союз, организатор конкурса "Евровидение", отвергает претензии в неучете голосов от Азербайджана за российскую представительницу на "Евровидении-2013", занявшую на конкурсе пятое место, говорится в ответе на запрос РИА «Новости» официального представителя оргкомитета "Евровидения" Ярмо Сийма.

"Сочетание дистанционно поданных голосов и голосов жюри, которые формируют общий результат из расчета 50% на 50%, не позволило России войти в десятку в Азербайджане. Поэтому Азербайджан не дал голоса России - этот результат подтвержден нотариально на месте нашим партнером по подсчету голосов Digame и независимым наблюдателем из PwC", - говорится в заявлении. При этом представитель оргкомитета выступил против попыток изменить результаты конкурса политическими методами.

"Любая форма политического давления на профессиональное жюри, которая может повести к результатам, отличным от независимой оценки участников, является нарушением правил конкурса "Евровидение" и к ней будут применяться соответствующие меры", - заявил Сийм.

Как сообщал УНИАН, певица из Дании Эммели де Форест с песней "Only Teardrops" победила в музыкальном конкурсе «Евровидение-2013», украинская певица Злата Огневич заняла третье место.

Победившая песня получила 281 баллов, наивысшие баллы - 12 поставили Англия, Сербия, Италия, Исландия, Франция, Ирландия, Словения, Македония.

Второе место занял певец из Азербайджана Фарид Мамедов с песней "Hold me". Он получил 234 балла, 12 баллов певцу поставили Австрия, Израиль, Венгрия, Болгария, Россия, Мальта, Греция, Черногория, Грузия, Латвия.

Украина получила - 214 баллов, за Огневич высокие баллы отдали Молдова, Азербайджан, Армения, Беларусь, Хорватия.

На четвертом Норвегия, на пятом Россия.

Сегодня, 21 мая, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у российской участницы Дины Гариповой украли 10 очков на Евровидении, которые дал Азербайджан.