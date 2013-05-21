Торнадо в Оклахоме: число жертв превысило 90 человек (видео)

По данным CNN, среди погибших не менее 20 детей. Это связано с тем, что под удар торнадо попала начальная школа в городе Мур. По свидетельствам очевидцев, здание разрушено почти полностью, сообщает Lenta.ru по информации Agence France-Presse.

Местный телеканал KFOR-TV также приводит уточненные данные по пострадавшим. В настоящее время их количество оценивается в 233 человека, из них как минимум десять находятся в критическом состоянии.

Президент США Барак Обама назвал случившееся катастрофой и распорядился оказать местным властям федеральную помощь в ликвидации ее последствий. По данным агентства Reuters, такая помощь может включать субсидии на строительство временного жилья, ремонт поврежденных домов и выплату компенсаций за утерю незастрахованного имущества.

В понедельник, 20 мая, по пригородам Оклахома-сити прошел мощный торнадо. Диаметр его воронки составил более полутора километров, а скорость ветра в ней достигала 320 километров в час. В наибольшей степени от стихийного бедствия пострадал город Мур. Там разрушена значительная часть домов, повреждены линии электропередачи и нарушено водоснабжение.

Торнадо проходят по штату Оклахома каждую весну. Местные власти 19 мая уже ввели на территории штата режим чрезвычайной ситуации в связи с гибелью как минимум двух человек во время предыдущего смерча.