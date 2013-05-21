«Спортсмен» Титушко посоветовал избитой журналистке научиться «приемчиков»

Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка, сообщает Украинская правда.

Она также сообщила, что параллельный допрос закончился.

"Вадим Титушко ведет себя культурно, повторяет то, что в видео: защищался и меня заодно защищал. Конфликт начал, потому что не нравилось, что снимают", - написала она.

"Предложил мне спортклуб, чтобы я научилась приемчикам. Обидно, что люди так глупо вляпываются. Мог бы сделать роскошную спортивную карьеру .. Жаль, что милиция не оттащила его, когда он только начинал прыгать", - добавила Сницарчук.

Как известно, группа спортивных молодых людей с Европейской площади, устроили драку с националистами на улице Большая Житомирская в субботу во время митингов. При этом милиция бездействовала.

Драку начали снимать корреспондент "Пятого канала" Ольга Сницарчук и фотокорреспондент "Ъ" Владислав Содель. Это вызвало недовольство молодчиков, и они избили журналистов.

В понедельник МВД начало служебное расследование по поводу бездействия своих сотрудников во время избиения журналистов 18 мая.