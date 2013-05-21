МИД РФ: На Евровидении 2013 у российской участницы украли 10 очков

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом министр сказал на пресс-конференции в Москве с азербайджанским коллегой.

«Когда у нас украли десять у нашей участницы – это не радует прежде всего с точки зрения того как это мероприятие организовано. Мы договорились, что после того как общественное телевидение выяснит правовые пути получения исчерпывающих объяснений мы согласуем наши совместные действия, чтобы эта возмутительная акция без ответа не осталась», - сказал Лавров.

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедьяров сообщил, что в Азербайджане выясняют, почему Россия не получила ни одного балла на Евровидении от его страны, так как по данным мобильных операторов российская участница получала второе место, после украинки Златы Огневич.

«Это какая-то детективная история. Мы обратились в суд, чтобы получить доступ к результатам голосования. Суд, естественно удовлетворил эту просьбу», - сказал он.

Мамедъяров подчеркнул, что по данным трех самых крупных операторов мобильных операторов Россия идет на втором месте после Украины. По его словам, нужно выяснить куда делись голоса и как они исчезли.

Как сообщал УНИАН, певица из Дании Эммели де Форест с песней "Only Teardrops" победила в музыкальном конкурсе «Евровидение-2013», украинская певица Злата Огневич заняла третье место.

Победившая песня получила 281 баллов, наивысшие баллы - 12 поставили Англия, Сербия, Италия, Исландия, Франция, Ирландия, Словения, Македония.

Второе место занял певец из Азербайджана Фарид Мамедов с песней "Hold me". Он получил 234 балла, 12 баллов певцу поставили Австрия, Израиль, Венгрия, Болгария, Россия, Мальта, Греция, Черногория, Грузия, Латвия.

Украина получила - 214 баллов, за Огневич высокие баллы отдали Молдова, Азербайджан, Армения, Беларусь, Хорватия.

На четвертом Норвегия, на пятом Россия.