Прокурор надеется, что Тимошенко станет стыдно, и она сама придет в суд

Представитель государственного обвинения по делу относительно нарушений в деятельности ЕЭСУ, прокурор Марина Капинос надеется, что экс-премьер-министру Украины Юлии Тимошенко станет стыдно, и она добровольно появится на судебное заседание по этому делу.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Капинос выразила на брифинге после судебного заседания, отвечая на вопрос журналистов, не планирует ли прокуратура инициировать рассмотрение вопроса о выписке Тимошенко из ЦКБ “ Укрзалізниці ” в Харькове.

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“В настоящее время мы надеемся на то, что подсудимой самой захочется прийти в суд, ей станет стыдно перед общественностью в первую очередь, и она честно и добровольно расскажет обстоятельства управления ею корпорацией ЕЭСУ и расскажет о том, как она обрела неоднозначную славу газовой принцессы”, - сказала Капинос.

Отвечая на вопрос журналистов, планирует ли прокуратура инициировать принудительную доставку Тимошенко в суд, Капинос заметила: “На сегодняшний день мы такой вопрос не рассматриваем. Мы надеемся на ее добровольную явку”.

Как сообщал УНИАН, сегодня Киевский районный суд Харькова в очередной раз перенес слушание уголовного дела по обвинению Тимошенко относительно нарушений в деятельности ЕЭСУ. Судебное заседание перенесено на 7 июня ввиду отсутствия в зале судебных заседаний Тимошенко и одного из ее защитников Андрея Кожемякина.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила в отношении экс-премьер-министра Тимошенко уголовное дело за переведение долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

По информации пресс-центра СБУ, Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 4,7 млн. грн, разворовывании и покушении на разворовывание бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн. грн налога на добавленную стоимость, служебном подлоге и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом разворовывания бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».

Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

В то же время защита настаивает, что дело в отношении Тимошенко о деятельности ЕЭСУ было закрыто в 2005 году законно, и это подтвердил Верховный суд Украины.