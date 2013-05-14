Финал для Батькивщины

Фракция «Батькивщина» переживает сегодня не лучшие времена. И может повторить судьбу «Нашей Украины». Этому способствуют и долги перед сотрудниками партаппарата, не выплаченные с парламентской избирательной кампании, и непоследовательность работы в сессионном зале Верховной Рады, и внутренние склоки между старыми и новыми депутатами фракции.

Процесс распада самой крупной оппозиционной парламентской силы начался с первых дней работы нынешнего созыва Верховной Рады. Первыми «откололись» отец и сын Табаловы. За что были показательно изгнаны из сессионного зала. Вслед за ними, в апреле, фракцию покинули еще четыре «штыка», сославшись на несогласие с политикой руководства фракции. В отношении них рукоприкладства уже не было.

Далее произошло знаковое для оппозиции голосование за отставку правительства Николая Азарова. Знаковое потому, что, во-первых, руками оппозиционеров Кабмин получил карт-бланш еще на полгода. Во-вторых, голосование продемонстрировало, что единства нет не только в «Батькивщине», но и во всей объединенной оппозиции.

В частности, не проголосовали за отставку Азарова и Ко народные депутаты Виталий Данилов, Андрей Шевченко, Леонид Сергиенко, Денис Дзензерский, Андрей Павелко и Николай Мартыненко.

Четверо последних прошли в Верховную Раду по квоте «Фронта перемен». Собственно, их исключения из самой крупной оппозиционной парламентской фракции, ожидаемо не произошло. Ожидаемо, потому что, как минимум, депутата Мартыненко Арсений Яценюк «сдать» не мог. И не сможет. Так как это автоматически означает — лишиться денег. А финансирование «Батькивщины» идет не «из воздуха», а либо от Мартыненко, либо через него. Это понимает и Александр Турчинов, который на закрытом заседании фракции в понедельник встал на сторону Яценюка и вызвал в свой адрес ряд нелестных высказываний своих однопартийцев.

Как бы там ни было, поддержав предложение Арсения Яценюка, большинством голосов «Батькивщина» вынесла нарушителям партийной дисциплины «предупреждение». При этом назвав такие меры «жесткими». Ну, действительно, предупреждение, вынесенное через месяц после провального голосования — очень «суровое наказание» для парламентариев.

Обострение конфликтов внутри «Батькивщины» обусловлено двумя основными факторами. Первый — попытка ослабить влияние Арсения Яценюка. «Основа» партии, старая гвардия, спит и видит в должности главы фракции кого-нибудь из «старичков». А главная четверка «нарушителей» партийной дисциплины — люди Яценюка. Если бы их удалось исключить из фракции, это позволило бы, со временем, подготовить плацдарм для отставки самого Арсения Петровича.

Второй — формирование новой партии «Объединенная «Батькивщина». Речь идет о давно ожидаемом «слиянии и поглощении» семи партийных структур, входящих нынче в одноименную фракцию. Результат переговоров лидеры «Батькивщины» обещали озвучить в ближайшую субботу в Киеве, на акции «Вставай, Украина!». А весь сыр-бор разгорается вокруг нераспределенных пока должностей региональных глав парторганизаций. Старожилы «Батькивщины» уверяют: Николай Мартыненко — главный конкурент руководителя киевской «Батькивщины» Юрия Одарченко за пост главы столичной облпарторганизации будущей политической силы. Не зря за попыткой лишить Одарченко депутатского мандата кое-кто разглядел фигуру Мартыненко. И не зря за исключение Мартыненко из фракции громче всех выступал Одарченко.

Тем не менее, Арсению Яценюку не стоит расслабляться. Во-первых, недовольные его руководством и решением фракции остались при своем мнении. И могут сами покинуть ее ряды, заявив, что Яценюк покрывает «тушек». Во-вторых, потенциальные «тушки» в любой момент могут стать реальными. И Арсению Петровичу необходимо всячески этому препятствовать, чтобы не ударить в грязь лицом за их нынешнее «спасение».

Впрочем, есть еще один вариант — «свой среди чужих»: сдаться на милость Банковой и поспособствовать развалу «Батькивщины». В этом случае, после освобождения Юлии Тимошенко по требованию Европы, ее главной задачей (после поправки здоровья) станет не подготовка к президентской гонке, а складывание нового партийного паззла. Сам же Яценюк, успешно справившись в таком сценарии с зачисткой оппозиции, станет удобным для власти кандидатом в президенты.

Татьяна Урбанская