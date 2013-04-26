Главное за день: обзор топ-новостей

Более полная информационная картина дня в нашем обзоре:

У Царнаевых после теракта оставалось еще шесть бомб

У Царнаевых после теракта в Бостоне было еще шесть взрывных устройств - агентство. Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг заявил, что подозреваемые в совершении взрывов при Бостонского марафона планировали использовать оставшуюся взрывчатку на площади Таймс-сквер. Мать братьев Царнаевых фигурировала в террористическом списке ФБР (фото). Сегодня же Джохар Царнаев, обвиняемый в совершении теракта в Бостоне, был переведен из больницы в тюрьму Девенс (Ft. Devens) штата Массачусетс.

Сегодня - 27-я годовщина аварии на Чернобыльской АЭС

Сегодня исполняется 27-я годовщина аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

СМИ: Незадолго до теракта в Бостоне полиция задержала уроженца Киева с бомбами

Позже выяснилось, что «бомбы» киевлянина в Нью-Йорке оказались фейерверками

Газпром волнуется, что Украина не реагирует на его критику реверсивных поставок

В "Газпроме" обеспокоены отсутствием реакции Украины на критику реверсивных поставок, сказал журналистам в Москве официальный представитель российского газового монополиста Сергей Куприянов

Завтра в Киеве - жара

Завтра в Украине ожидается до 28 ° тепла.

Допрос Кириченко перенесен по ходатайству генконсула Украины в Сан-Франциско

Допрос Кириченко в качестве свидетеля по делу об убийстве Щербаня перенесен на 15 мая.

Кабмин хочет разрешить приватизацию Нафтогаза и ГТС

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде разрешить приватизацию Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и ее дочерних структур.

Яценюк назвал формулу победы оппозиции

В Чернигове состоялась акция оппозиционных сил "Вставай, Украина!".

Журналисты ТВі предложили привлечь «арбитров» к переговорам с руководством

Журналисты телеканала ТВi предложили новому руководству сесть за стол переговоров. В то же время новый генеральный директор канала Артем Шевченко в своем заявлении сегодня в очередной раз заявил, что канал останется объективным и правдивым и сообщил, что инициировано журналистское расследование.