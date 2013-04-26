Завтра в Киеве - жара

Завтра, 27 апреля, в Украине ожидается небольшая облачность, без осадков.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер на протяжении суток будет преобладать юго-западный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 9-14°, в Карпатах и в восточных областях 3-8°; днем 23-28°.

На побережье морей 16-21°.

В Киеве и области осадков не предвидится. Температура в Киевской области ночью 9-14°, днем 23-28°. В г. Киеве температура ночью 11-13°, днем 25-27°.