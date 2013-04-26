У Царнаевых после теракта оставалось еще шесть бомб

По данным полиции Нью-Йорка, после теракта в Бостоне у братьев Царнаевых оставалось одно самодельное взрывное устройство, помещенное в скороварку, и пять бомб из обрезков металлических труб, которые они могли использовать для теракта в Нью-Йорке, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее сообщалось, что задержанный по подозрению в организации взрывов в Бостоне Джохар Царнаев рассказал следователям о планах провести теракт на Таймс-сквер в Нью-Йорке, передает РИА Новости.

Два взрыва с интервалом в 12 секунд прогремели в Бостоне 15 апреля на финише международного марафона. Погибли три человека, более 280 получили ранения. Джохар Царнаев был задержан в ночь на 20 апреля в пригороде Бостона Уотертауне и доставлен в больницу с многочисленными огнестрельными ранениями. Позднее ему были предъявлены обвинения по нескольким статьям.

Ранее в четверг сообщалось, что Царнаев отказался продолжать давать показания после того, как представители прокуратуры зачитали ему конституционные права. Согласно действующему в США "правилу Миранды", задержанный имеет право хранить молчание и не давать показания без присутствия адвоката. При задержании Джохара Царнаева это правило соблюдено не было.

Царнаев успел рассказать, что главным организатором теракта был его брат, а основным мотивом стало недовольство братьев действиями США в Афганистане и Ираке.