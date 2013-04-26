СМИ: Накануне теракта в Бостоне полиция задержала уроженца Киева с бомбами

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

По данным издания Huffington Post, 27-летний Панасенко был задержан, по разным данным, 5 или 7 апреля на одном из поездов, следовавших из Нью-Джерси в город Сафферн (Suffern) в штате Нью-Йорк. По данным полиции Нью-Джерси, в ходе обыска в доме Панасенко были обнаружены предметы "которые могут быть использованы для изготовления взрывных устройств".

Как отмечает интернет-портал Jersey Journal, задержанному уже предъявлены обвинения в "хранении двух самодельных взрывных устройств".

По данным американских СМИ, Панасенко обучался на математическом факультете одного из американских вузов и проживал в городе Джерси.

Жертвами двух взрывов, произошедших 15 апреля в Бостоне на финише международного марафона стали три человека, более 280 получили ранения. В ночь на 20 апреля был задержан один из подозреваемых в исполнении этого теракта - Джохар Царнаев, ему уже предъявлены обвинения. Второй подозреваемый - его старший брат Тамерлан - 19 апреля скончался в больнице от ранений, полученных в перестрелке с полицией.