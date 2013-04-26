Мэр Нью-Йорка: братья Царнаевы хотели взорвать Таймс-сквер

По его словам, выживший подозреваемый Джохар Царнаев, заявил ФБР, что они с братом "спонтанно" решили, что Нью-Йорк будет следующим.

Комиссар полиции Рэймонд Келли сообщил журналистам, что у подозреваемых было пять самодельных бомб с железной трубки и одна - в кастрюле с закрытой крышкой.

15 апреля во время двух взрывов на Бостонском марафоне погибли три человека и более 260 были ранены. По словам господина Келли, братья планировали отправиться в Нью-Йорк, похитив автомобиль вместе с водителем в Бостоне 16 апреля. "План, правда, провалился, поскольку они заметили, что горючего в машине осталось очень мало, и заставили водителя остановиться на заправке", - пояснил комиссар, добавив, что водитель скрылся и позвонил в полицию.

Полиция перехватила братьев в авто и открыла огонь - тогда в стрельбе погиб 26-летний Тамерлан Царнаев.

Майкл Блумберг похвалил правоохранителей Массачуссетс за то, что они остановили подозреваемых, которые "могли совершить атаки".

19-летний Джохар Царнаев был захвачен полицией, и ему предъявлено обвинение в совершении взрывов. Сообщается, что Джохар Царнаев заявил, что они с братом хотели поехать в Нью-Йорк "оторваться" после взрывов. После 16-часового допроса, господин Царнаев прекратил отвечать на вопросы, как только ему зачитали его права - молчать и получить адвоката.

Майкл Блумберг отметил, что доказательств того, что Нью-Йорк до сих пор остается чьей-то мишенью, нет, однако планы братьев Царнаевих доказали, что город остается приоритетным для тех, кто "хочет подрывать и убивать американцев".

Вечером 25 апреля полицейские машины прибыли на Таймс-сквер, чтобы показать людям силу правоохранительных органов. Полицейские выстроились, и стояли бок о бок. "Почему они так стоят? Это должно заставить меня чувствовать безопаснее? - спросила Элизабет Беннесиб, туристка из Франции. - Я наоборот чувствую себя тревожнее, будто что-то плохое должно произойти".

Родители Царнаевих

Мать братьев Царнаевих заявила, что сожалеет о том, что семья эмигрировала в США. На пресс-конференции в российской республике Дагестан, где она сейчас живет, Зубейдат Царнаева сказала, что Америка забрала у нее ее детей. Она также вновь выразила уверенность, что ее дети не причастны к взрывам.

По сообщениям, ее старший сын Тамерлан был добавлен в террористическую базу данных 18 месяцев назад по просьбе ЦРУ.

"Лучше бы я не жила в Америке, зачем я туда поехала!", - сказала Царнаева на пресс-конференции в четверг в дагестанском городе Махачкала.

"Я думала, что Америка защитит нас, Америка забрала моих детей ... Я уверена, что мои дети ни к чему не причастны", - говорит она. Отец подозреваемых, Анзор Царнаев, заявил, что поедет в США. Семья говорит, что хочет забрать тело мертвого сына обратно в Россию.

BBC Украина