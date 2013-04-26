СМИ: «Бомбы» киевлянина в Нью-Йорке действительно оказались фейерверками

18:55, 26 апреля 2013
Политика
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Сотрудники ФБР после допроса отпустили арестованного за провоз взрывчатки в поезде уроженца Киева, решив, что он не представляет угрозы для общества.

Никиту Панасенко выпустили

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на New York Daily News.

Ранее американские СМИ сообщили, что в начале апреля полиция Нью-Джерси арестовала уроженца Киева 27-летнего Никиту Панасенко, пытавшегося провезти два самодельных взрывных устройства в поезде, следовавшем из Нью-Джерси в город Сафферн в штате Нью-Йорк. Позже ему были предъявлены обвинения в провозе и хранении взрывчатых веществ.

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По информации New York Daily News, полиции от знакомых Н.Панасенко стало известно, что он хранит в своей комнате взрывчатые вещества. Сотрудники ФБР 8 апреля допросили Н.Панасенко, который заявил, что хранил в комнате "всего лишь фейерверки". По словам украинца, он не намеревался сделать ничего противоправного и не знал, что хранить подобные вещи запрещено. Как рассказал Н.Панасенко, 7 апреля он "в качестве развлечения" подорвал их в лесу.

По данным СМИ, Н.Панасенко был отпущен в связи с отсутствием доказательств его вины.

"На данном этапе расследования нет признаков, что он (Панасенко) намеревался подорвать взрывное устройство в своей квартире, либо в поезде", - цитирует издание заявление представителя полиции города Джерси.

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