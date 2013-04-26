СМИ: «Бомбы» киевлянина в Нью-Йорке действительно оказались фейерверками

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на New York Daily News.

Ранее американские СМИ сообщили, что в начале апреля полиция Нью-Джерси арестовала уроженца Киева 27-летнего Никиту Панасенко, пытавшегося провезти два самодельных взрывных устройства в поезде, следовавшем из Нью-Джерси в город Сафферн в штате Нью-Йорк. Позже ему были предъявлены обвинения в провозе и хранении взрывчатых веществ.

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По информации New York Daily News, полиции от знакомых Н.Панасенко стало известно, что он хранит в своей комнате взрывчатые вещества. Сотрудники ФБР 8 апреля допросили Н.Панасенко, который заявил, что хранил в комнате "всего лишь фейерверки". По словам украинца, он не намеревался сделать ничего противоправного и не знал, что хранить подобные вещи запрещено. Как рассказал Н.Панасенко, 7 апреля он "в качестве развлечения" подорвал их в лесу.

По данным СМИ, Н.Панасенко был отпущен в связи с отсутствием доказательств его вины.

"На данном этапе расследования нет признаков, что он (Панасенко) намеревался подорвать взрывное устройство в своей квартире, либо в поезде", - цитирует издание заявление представителя полиции города Джерси.