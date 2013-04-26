Журналисты ТВі предложили привлечь «арбитров» к переговорам с руководством

Об этом говорится в распространенном заявлении профсоюзной ячейки журналистов канала.

Коллектив заявляет, что в течение сегодняшнего дня несколько раз предлагал начать переговоры. Новое руководство, еще не дав утвердительный ответ на предложения журналистов, настаивает на включении в переговорный процесс депутата ВР Николая Княжицкого, до избрания депутатом бывшего руководителем канала.

Со своей стороны коллектив предложил привлечь к диалогу в качестве "арбитров конфликта" ряд общественных деятелей и известных журналистов.

"Профсоюзная ячейка журналистов ТВі предлагает в качестве арбитров возникшего конфликта, привлечь главного редактора еженедельника "Зеркало недели" Юлию Мостовую, председателя Независимого медиа-профсоюза Юрия Луканова, академика НАНУ Мирослава Поповича, президента украинского ПЕН-клуба Евгения Сверстюка, юриста Национального союза журналистов Татьяну Котюжинскую, директора Института медиа права Тараса Шевченко и председателя Бюро независимых расследований Егора Соболева", - говорится в заявлении.

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В то же время, новый генеральный директор канала Артем Шевченко в своем заявлении сегодня в очередной раз заявил, что канал останется объективным и правдивым и сообщил, что инициировано журналистское расследование, которое должно показать, кто является настоящим владельцем канала ТВi.

"Мы гарантируем вам, что и в дальнейшем будем оставаться независимым источником информации. Мы не позволим разрушить телеканал. Информируем вас, что наш редакционный устав, как этого требует действующее законодательство зарегистрировано в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания Украины и размещен на сайте телеканала. Этот устав гарантирует соблюдения принципов точности и объективности подачи информации. Мы также поддерживаем необходимость обнародования информации о конечных владельцах ТВi. Журналисты редакции программ "Знак оклику" и "Тендер-news" осуществляют собственное расследование последних событий, результаты которого будут обнародованы в эфире", - говорится в заявлении Шевченко.