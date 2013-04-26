Яценюк назвал формулу победы оппозиции

В Чернигове завершилась акция оппозиционных сил “Вставай, Украина!”.

Как передает корреспондент УНИАН, на центральной Красной площади города завершился митинг, и люди начали расходиться.

Во время митинга к черниговцам обратились лидеры оппозиции и депутаты оппозиционных сил. Они критиковали современное развитие страны, и отстаивали необходимость изменения власти.

Также было озвучено требование освобождения из заключения Юлии Тимошенко.

Председатель парламентской фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк обратился к собравшимся за помощью в оппозиционной борьбе. “Сами не справимся, формула победы простая — единая оппозиция, единый народ, единая победа. У нас европейское будущее и мы должны за него бороться”, - сказал он.

Также А.Яценюк отметил, что в случае победы оппозиции Украина станет членом Европейского Союза еще при жизни каждого, кто стоит на этой площади.

О европейских перспективах Украины говорил в Чернигове и руководитель партии “УДАР” Виталий Кличко.

Он, в частности, подчеркнул, что украинцы являются европейцами исторически, и поэтому заслуживают европейских зарплат и пенсий.

“Вместе мы сила и вместе мы победим, без борьбы победы никогда не будет”, - отметил он.

Лидер ВО “Свобода” Олег Тягнибок причиной бедности украинского народа видит в узурпации власти в одних руках. “Когда власть в одних руках это путь к диктатуре и уничтожению государства”, - сказал он.

Также О.Тягнибок заметил, что по показателям социально-экономического развития, Черниговщина занимает последние места в Украине, и при этом существует неравномерность распределения средств между разными регионами страны. В частности, он отметил, что в Донецкой области на ремонт 1 км дорог выделяются значительно больше средств, чем на такой объем работ на Черниговщине.

В заключение лидеры оппозиции призвали черниговцев присоединиться к всеукраинской акции “Вставай, Украина!”, которая состоится 18 мая в Киеве.

Как сообщили УНИАН в областном управлении МВД, акция “Вставай, Украина!” прошла спокойно, без нарушений общественного порядка. По данным правоохранителей, в митинге приняли участие около 2 тыс. участников.

В управлении также уточнили, что порядок обеспечивали 100 милиционеров, а еще 300 были в резерве.

Как сообщал УНИАН, всеукраинскую акцию «Вставай, Украина!» оппозиция начала 14 марта. Акции будут проходить в каждом областном центре до 18 мая.

Сегодня, 26 апреля, акция прошла в Чернигове. Участники во главе с лидерами оппозиции Олегом Тягнибоком, Арсением Яценюком и Владимиром Кличко прошли от ТРК “Мегацентр” к центральной Красной площади, где состоялся митинг. По разным оценкам, собрались 3-4 тысячи участников.

Завтра, 27 апреля, акция оппозиционных сил “Вставай, Украина!” состоится в Сумах.