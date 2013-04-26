Джохара Царнаева перевели из больницы в тюрьму - СМИ (фото)
13:22, 26 апреля 2013Мир
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Джохар Царнаев, обвиняемый в совершении теракта в Бостоне, переведен из больницы в тюрьму Девенс (Ft. Devens) штата Массачусетс, сообщают американские телеканалы CBS News и Fox News.
О состоянии здоровья Джохара (справа) не сообщается
По данным CNN, он находится в центре для заключенных, которым требуется медицинский уход. О состоянии его здоровья не сообщается, передает РИА Новости.
На финише бостонского международного марафона в Бостоне 15 апреля прогремели два взрыва. Погибли три человека, более 280 получили ранения. В ночь на 20 апреля был задержан один из подозреваемых в исполнении этого теракта - Джохар Царнаев, ему уже предъявлены обвинения. Второй подозреваемый - его старший брат Тамерлан - 19 апреля скончался в больнице от ранений, полученных в перестрелке с полицией.
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