Джохара Царнаева перевели из больницы в тюрьму - СМИ (фото)

По данным CNN, он находится в центре для заключенных, которым требуется медицинский уход. О состоянии его здоровья не сообщается, передает РИА Новости.



На финише бостонского международного марафона в Бостоне 15 апреля прогремели два взрыва. Погибли три человека, более 280 получили ранения. В ночь на 20 апреля был задержан один из подозреваемых в исполнении этого теракта - Джохар Царнаев, ему уже предъявлены обвинения. Второй подозреваемый - его старший брат Тамерлан - 19 апреля скончался в больнице от ранений, полученных в перестрелке с полицией.