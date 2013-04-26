Мать братьев Царнаевых фигурировала в террористическом списке ФБР (фото)

Об этом сообщает в пятницу телеканал CNN, передает РИА Новости.

Ранее в СМИ сообщалось, что спецслужбы США получали от российской стороны информацию о Тамерлане Царнаеве, который также фигурировал в секретном списке. Старший брат обвиняемого в теракте Джохара Царнаева, Тамерлан, в прошлую пятницу скончался в больнице от ранений, полученных в перестрелке с полицией.

Весной 2011 года ФБР расследовало возможные связи Царнаева с экстремистами и включило его имя в базу TECS, созданную для отслеживания пересечения подозрительными лицами границ США. Записи в ней остаются активными в течение года. В сентябре 2011 года по инициативе ЦРУ Царнаев оказался в другом списке подозреваемых в связях с терроризмом - TIDE, который находится в ведении национального контртеррористического центра.

Когда Царнаев выехал из США в Россию в январе 2012 года, спецслужбы получили сигнал от базы TECS. Однако, когда он вернулся в США в июне 2012 года, срок давности его записи в базе истек. Сигнал не поступал и от базы TIDE. Как отмечали СМИ, даже если бы срок этой записи не истек, спецслужбам все равно не поступил бы сигнал, поскольку ФБР к этому моменту уже закрыло дело Царнаева, не обнаружив ничего подозрительного.

Накануне глава национальной разведки США Джеймс Клэппер, в ответ на критику работы американских спецслужб, заявил, что компетентные органы США "с осторожностью"воспринимают информацию, касающуюся потенциальных террористов, поступающую из Москвы, и тщательно ее проверяют.

Два взрыва с интервалом в 12 секунд прогремели в Бостоне 15 апреля на финише международного марафона. Погибли три человека, более 280 получили ранения.