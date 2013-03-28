В номинации "Лучший автомобиль года" осталось 4 претендента

В финал борьбы за этот титул вышли четыре легковых автомобиля - Mercedes-Benz A-Class, Porsche Boxster/Cayman, Scion FR-S/Subaru BRZ/Toyota GT86 и Volkswagen Golf. Примечательно, что концерн Volkswagen в четвертый раз подряд представлен в числе номинантов на самый престижный титул в автомобильной индустрии, замечает корреспондент РИА Новости. В прошлом году высшая награда досталась компактной модели Volkswagen Up.

Здесь же назовут лауреатов в номинациях "Лучший спортивный автомобиль года" (номинированы Ferrari F12 Berlinetta, Porsche Boxster / Cayman и Subaru BRZ / T GT 86), самый экологичный - "зеленый" автомобиль (выдвинуты Renault Zoe, Tesla Model S и Volvo V60 Plug-in Hybrid Diesel), а также "Лучший дизайн года" (титул оспаривают Aston Martin Vanquish, Jaguar F-Type и Mazda 6).

Титул "Лучший автомобиль года" учрежден в 2003 году. Начиная с 2004 года его присуждает международное жюри в составе 66 профильных журналистов на основе технических и аналитических данных, подготовленных независимыми экспертами.