СБУ признала, что ее сотрудник был участником смертельного ДТП со «скорой»

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, «9 марта с.г. в 14:45 в городе Феодосия, на перекрестке ул. Симферопольское шоссе и ул. Чкалова, при участии сотрудника Службы безопасности Украины произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие – столкновение легкового автомобиля и автомобиля скорой помощи, в результате чего погибли врач и фельдшер скорой помощи, другие пассажиры скорой получили телесные повреждения».

По данному факту прокуратурой г. Феодосии зарегистрировано уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, которое будет передано в Прокуратуру АР Крым.

«Служба безопасности Украины выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в связи с трагедией и заверяет, что все обстоятельства происшествия будут тщательно расследованы, а виновные понесут наказание в соответствии с действующим законодательством Украины», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, авария произошла 9 марта в Феодосии. "Скорая" везла в больницу 22-летнего парня, находившегося в коме, его сопровождал отец. На месте ДТП погибла 27-летняя фельдшер. Травмы получили 32-летний водитель легковой автомашины, 50-летний шофер "скорой", 57-летние отец парня и врач. Врач умер в больнице.

Прокуратура Феодосии начала уголовное производство по факту этой аварии. По информации наблюдательного ведомства Крыма, расследования проводится по части 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели нескольких человек).

Прокуратура проверяет причастность к аварии работников правоохранительных органов.

По информации сына врача, погибшего в ДТП, за рулем Volkswagen Passat был сотрудник спецслужбы. "Мой папа и фельдшер спасали жизнь молодого парня, состояние у него было критическое, его везли с сиреной и маяками, но поскольку погонам закон не писан, и правила дорожного движения тоже, в них, в нарушение всех правил, ударила тачка, в которой летел какой эсбеушный мажор", - написал Олег Сергеев на странице в соцсети "Вконтакте".