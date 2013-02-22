Киевавтодор анонсировал два дня ремонта столичных дорог
ГАИ предупреждает водителей о проведении 23-24 февраля ремонта на ряде улиц столицы.
Коммунальная корпорация “Киевавтодор” в выходные дни 23-24 февраля будет осуществлять ремонтные работы на дорожном покрытии ряда улиц столицы.
Как сообщили УНИАН в Госавтоинспекции в Киеве, согласно утвержденному графику “Киевавтодору”, работы пройдут по следующим адресам:
Дарницкий район: Днепровская набережная (от Ахматовой до Здолбуновской), Харьковское шоссе (от Харьковской площади до Привокзальной);
Деснянский район: ул. Н.Закревского от ул. Т.Драйзера до ул. М.Цветаевой, проспект В.Маяковского от ул. Н.Закревского до ул. Т.Драйзера, ул. Электротехническая от ул. Братиславской до рынка"Фермер", ул. Радунская от ул. Лаврухина до ул. Милославской;
Оболонский район: проспект Героев Сталинграда, площадь Т. Шевченко, ул. Сырецкая;
Печерский район: Героев Крут, Грушевского, Богомольца, Дарвина, Грушевского, Шелковичная, Лаврская, Старонаводницкая, Скоропадского;
Подольский район: ул. Газопроводная, проспект Правды;
Соломенский район: ул. Гетьмана, бульв. Чоколовский, Протасов Яр.
Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков, прежде всего временно установленных.