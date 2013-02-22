Киевавтодор анонсировал два дня ремонта столичных дорог

Коммунальная корпорация “Киевавтодор” в выходные дни 23-24 февраля будет осуществлять ремонтные работы на дорожном покрытии ряда улиц столицы.

Как сообщили УНИАН в Госавтоинспекции в Киеве, согласно утвержденному графику “Киевавтодору”, работы пройдут по следующим адресам:

Дарницкий район: Днепровская набережная (от Ахматовой до Здолбуновской), Харьковское шоссе (от Харьковской площади до Привокзальной);

Деснянский район: ул. Н.Закревского от ул. Т.Драйзера до ул. М.Цветаевой, проспект В.Маяковского от ул. Н.Закревского до ул. Т.Драйзера, ул. Электротехническая от ул. Братиславской до рынка"Фермер", ул. Радунская от ул. Лаврухина до ул. Милославской;

Оболонский район: проспект Героев Сталинграда, площадь Т. Шевченко, ул. Сырецкая;

Печерский район: Героев Крут, Грушевского, Богомольца, Дарвина, Грушевского, Шелковичная, Лаврская, Старонаводницкая, Скоропадского;

Подольский район: ул. Газопроводная, проспект Правды;

Соломенский район: ул. Гетьмана, бульв. Чоколовский, Протасов Яр.

Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков, прежде всего временно установленных.