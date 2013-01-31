РПЦ сформулирует позицию относительно идентификационных кодов на архиерейском Соборе

Об этом УНИАН сообщил источник в Украинской православной церкви.



«25 октября 2012 года на заседании Богословской комиссии УПЦ были рассмотрены вопросы идентификации личности и введения биометрических паспортов. Документ был передан в комиссию Межсоборного присутствия РПЦ, которая готовит его на рассмотрение Архиерейского Собора РПЦ», - отметил источник.

Копия документа, рассмотренного комиссией Межсоборного присутствия РПЦ, передана в УНИАН.

В частности, авторы документа отмечают, что «принятие индивидуального налогового номера имеет духовные последствия для человека. Принимающие идентификационные коды не должны расцениваться как отступники от веры, но такое действие не соответствует новозаветным заповедям. Идентификатор личности не является окончательным начертанием зверя, на которое указывает Откровение Апостола Иоанна Богослова; а есть только начальным элементом. Идентификатор личности имеет несомненное типологическое сходство с ограничением апокалипсических времен, в том числе - купли-продажи, и может быть преобразован в начертание зверя, о котором предупреждает Откровение».

При этом в документе отмечается, что «право жить без использования идентификатора личности заменено на право выбора идентификатора личности: либо ИНН, либо серия и номер действующего паспорта», но «при этом сохранены ранее существовавшие свойства идентификатора личности».

Авторы документа обращают внимание на то, что государство продолжает использовать ИНН для идентификации человека, вместо фамилии имени и отчества, в финансово-торговых операциях и других сферах жизни – даже после отказа человека от ИНН.

«Сохранены всеобщность использования идентификатора и пожизненность идентификатора», - отмечают авторы документа.

В качестве доказательства приводится Закон Украины № 320/94- ВР «О Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов и других обязательных платежей», которым определяется, что ИНН закрепляется за человеком пожизненно.

«Наречение имени - акт духовный, во время которого добровольно принимающий нарекаемое ему имя, соглашается признать себя рабом хозяина имени. Хозяин же имени становится первому господином. Так же во Святом Крещении, добровольно приняв имя Господина нашего, Иисуса Христа, мы стали ему рабами - христианами. Потому добровольное принятие имени в виде идентификатора личности для нужд финансовой системы является ни чем иным, как согласием на приятие имени от «маммоны» - идола золота, богатства и торговли. Иисус Христос предупреждал: «Никто не может служить двум господам… Богу и маммоне» (Мф. 6,24)», - отмечают богословы.

«Священное Писание предупреждает о знамениях последних времен, а именно: «имя зверя»… Оно может быть нанесено в виде начертания. Идентификатор личности имеет типологическое сходство с «именем зверя». В частности, идентификатор есть всеобщий атрибут, его добровольное принятие предусмотрено для всех граждан без ограничения, ни по возрасту, ни по социальному признаку. Согласно нормам Налогового кодекса Украины, такая необходимость распространится на торговые операции. Кроме того, идентификатор личности может быть записан в виде начертания в стандарте штрих-кодирования EAN-13», - говорится в документе.

«В результате, человек окажется перед дилеммой: или принять код, без которого существование человека в обществе станет невозможным, или же отказаться от него и, как следствие, оказаться вне антихристианского сообщества и подвергнуться гонениям - таковы будущие события, которые отображены в Откровении святого Апостола Иоанна Богослова», - заключается в документе.

*** «Индивидуальный налоговый номер» (ИНН) - идентификатор личности, введен в Украине в 1994 г.

Ранее идентификация осуществлялась по фамилии, имени и отчеству.

6 сентября 1999 г. изменениями в вышеуказанный закон дано право отказываться от принятия идентификатора личности в виде ИНН.

Параллельно с использованием термина «ИНН» подзаконными актами вводится эквивалентный термин «номер учетной карточки плательщика налогов», обозначающий тот же идентификатор личности - ИНН.

В Послании Священного Синода Украинской православной церкви от 1998 г. подчеркивалось: «Необходимо помнить, что печать антихриста лишь завершит процесс отпадения от Бога и благодати Его, что ныне тайно совершается в глубине человеческих сердец. Именно в этом случае индивидуальный идентификационный номер, который будет присвоен каждому человеку и нанесен на него через какую-то «несмываемую» технологию, действительно может стать «печатью антихриста».