Топ-5 самых дешевых квартир в Киеве

За эти деньги человек может стать владельцем помещения общей площадью 13,5 кв. м, из которых жилая - 9 кв. м, кухня - ...2,5 кв.м, сообщает портал бесплатных объявлений Slando.. Находится жилье на первом этаже 5-этажного кирпичного дома на бульваре Вернадского, недалеко от метро «Академгородок».

По оценкам портала, за меньшую цену потенциальный покупатель может найти лишь квартиру по договору пожизненного содержания или же приватизированную комнату в общежитии.

На втором месте по стоимости находится жилье на улице Ставропольской (в районе метро «Нивки»), где за 27 тыс. долл. можно приобрести квартиру площадью 23 кв. м с балконом. Продавец указывает, что в квартире сделан евроремонт, установлены стеклопакеты из бронестекла и новая сантехника.

Третью позицию занимает «гостинка» площадью 25 кв. м за 34 тыс. долл. в доме на улице Шамрыло (район метро «Дорогожичи»).

На четвертом месте по стоимости предлагается квартира за 34,3 тыс. долл. в доме на улице Петра Запорожца. Жилье площадью 22 кв. м находится на восьмом этаже 9-этажного дома.

Пятерку самых дешевых предложений замыкает «гостиника» площадью 22 кв. м за 35 тыс. долл. на улице Гродненской.